Kızılay, Erbil’de Ramazan yardımı dağıttı

Türk Kızılayı Irak'ın Erbil şehrinde Ramazan yardımı dağıttı. Erbil Ofisi'nde gerçekleştirilen dağıtımda gazetecilere açıklama yapan Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak ve Türk Kızılay'larının birlikte yürüttüğü yardım dağıtım için, "Ramazan ayı münasebetiyle yapılan yardım faaliyetleri çerçevesinde yardıma muhtaç 150 aileye gıda, hijyen ve battaniye verildi" dedi.

Türkiye'nin ayrım yapmadan yardıma muhtaç herkese yardım ettiğini söyleyen Karaçay, "Türkiye Cumhuriyeti olarak din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin dünyanın her yerine yardıma muhtaç herkese elini uzatan bir ülkedir. Yardımlarımızı ayrım yapmadan herkese iletiyoruz" şeklinde konuştu.

Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu üyesi Yener Tanık ise "Dünyada ilan edilen ve Ramazan ayının 15'ine denk düşen Dünya Yetimler Günü münasebetiyle bu akşam yetimlere bir iftar yemeği vereceğiz ve bu bizim 2. İftar yemeğimiz olacak. Peygamber efendimiz 3 yetim çocuğunu doyurmak dünyanın en büyük sevabıdır diyor" dedi.

Yardım kampanyasına katılan Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eryılmaz, birçok ülkede olduğu gibi Irak'ın Erbil kentinde de yardım çalışmaları yürütüldüğünü belirterek, Türk Kızılayı ve Irak Kızılayı ile yardıma ihtiyacı olan ailelere yardım ulaştırmak için çaba harcadıklarını bildirdi.

Dağıtıma Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Genel Merkez Denetim Kurulu üyesi Yener Tanık ve Irak Kızılay Erbil Ofisi yetkilileri de katıldı.