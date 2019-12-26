KKTC Başbakanı Ersin Tatar, A Haber'de
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, A Haber'e özel bir röportaj verdi. Tatar, bölgede yaşanan gelişmeler, Doğu Akdeniz'de atılan adımlar, Türkiye ile Libya arasında varılan mutabakat hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
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