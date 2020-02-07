Kocasının iki engelli halasına sahip çıktı! | Video

İşitme ve konuşma engelli iki kardeşe kapısını açtı, ilgi ve şefkatle hayata bağladı. Güleyser ve Remziye Yıldız kardeşler doğuştan işitme ve konuşma engelli. Uzun yıllar Gümüşhane'ye bağlı Yağlıdere Köyü'nde ilgili kurumların destekleriyle yalnız bir yaşam sürdüler. Beyin kanaması geçiren kardeşlerden biri ölüm döşeğine düştü. Binnaz Yıldız eşinin iki halasının içler acısı durumuna kayıtsız kalmadı. Hastanedeki tedavileri ardından iki kardeşi de Trabzon'daki evine aldı ve tüm bakımlarını üstlendi.