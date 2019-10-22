Konya merkezli 27 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı!

Konya merkezli 27 ilde, Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'nın (FETÖPDY), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına 'mahrem imamlık' yaptıkları tespit edilen 60 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan eş zamanlı operasyonlar sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan, TSK içindeki askeri personel ile bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusundaü, örgütteki 60 isim daha tespit edildi. Bunun üzerine TSK'daki askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 60 kişi hakkında, 'FETÖPDY terör örgtüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.



Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah Konya merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi. Şüphelilerin örgüt içinde molla-genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan-gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda mahrem imamlık yaptıkları belirtildi.