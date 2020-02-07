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Korona virüsü nedeniyle karantinada olan Japonya'daki yolcu gemisinde yolcular birbirlerine yaklaşamıyor | Video

Korona virüsü nedeniyle karantinada olan Japonya'daki yolcu gemisinde yolcular birbirlerine yaklaşamıyor | Video
07.02.2020 | 16:25

Japonya'da korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan gemide bulunan yolcu İHA'ya konuştu. Penceresiz kamaralarda kalan yolcuların birbirlerine 1 metre yaklaşmamak koşuluyla güverteye salındığı, odalara ateş ölçüm cihazı dağıtıldığı, yemeklerin de günde 3 kez kapıyı çalan personelin getirdiği öğrenildi.

Japonya'da korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan ve bugün 41 yolcusunun daha virüs taşıdığı anlaşılan gemideki bir yolcuya İHA ulaştı. Yokohama Limanı yakınlarında demirli bulunan gemide eşi Katherine Codekas ile birlikte bulunan Amerikan vatandaşı Matt Smith, son karantina koşulları hakkında bilgi verdi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Sakremento bölgesinden geldiklerini belirten Smith, Çarşamba sabahı saat 07.00'den itibaren kabinlerde kalmaları konusunda anons yapıldığını söyledi. Ancak dün itibariyle, balkonsuz iç kabinlerde kalan yolcuların temiz hava alabilmeleri için güvertenin belirlenen bölümlerine çıkmalarına izin verildiğini kaydeden Smith, "Güverteye çıkan yolcuların maske takmaları ve birbirlerine 1 metreden fazla yaklaşmamaları şart koşuldu. Sağlık otoritelerinin gözetiminde 1.5 saatlik periyotlarla dışarı çıkmalarına izin veriliyor" ifadelerini kullandı.

"Biz balkonlu odadan çıkmıyoruz"

Kendisi ve eşinin balkonlu bir kamarada kaldığı için temiz havaya erişim imkanlarının olduğunu belirten Smith, "Bu yüzden güverteye çıkmamıza gerek yok" dedi. Gemideki günlük rutin hakkında da bilgi veren Smith, kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğinin gemi mürettebatı tarafından odalara getirildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yemekler günde 3 kez kapıyı çalan mürettebat tarafından odaya getiriliyor. Öğle ve akşam yemeklerinde ana yemek için seçim yapma imkanımız bulunuyor. Kahvaltıda meyve suyu, kahve veya çay alıyoruz. Ayrıca bol miktarda şişe su verildi".

Bugün ateş ölçer dağıtıldı

Ayrıca gemi personeli tarafından her gün kendilerine temiz havlu getirildiğini ifade eden Smith, gemide çalışan tek çamaşır makinesinin olduğunun söylenmesine rağmen bu konuda sorun yaşanmadığını dile getirdi. Bugün itibariyle her kamaraya ateş ölçüm cihazlarının dağıtıldığını ekleyen Smith, "Tedbir amaçlı olarak günde 3-4 kez kendi vücut ısımızı ölçmemiz istendi" diye konuştu.

"Endişeli değiliz"

Durumdan endişe edip etmedikleri şeklindeki soruya, "endişeli değiliz" yanıtını veren Smith, "Yolculuk sırasında diğer yolcularla yakın etkileşime girmedik ve gemide 3 bin 700'den fazla kişinin sadece 61'inin virüse yakalanmış olması, virüs bulaşma olasılığının düşük olduğunu gösteriyor" dedi.

Koşullar iyi

Smith, genel karantina koşullarının genel olarak iyi olduğunu, buna rağmen gemideki farklı tipteki kamaralarda farklı deneyimler yaşanabileceğini belirterek, "Daha önce bir iç kabin içinde seyahat etmiştik ve aynı yolcuların bizden çok farklı bir deneyime sahip olacaklarını şimdi anlıyoruz. Ancak aynı yemek servisini ve hizmeti aldıklarını ve mümkün olduğunca dışarıya çıkarıldıklarını da biliyoruz" şeklinde konuştu. Odalarında vakitlerini televizyon, sosyal medya ve kitaplarla geçirdiklerini belirten Smith, karantinanın ne zaman sona ereceğini bilmediklerini ancak 14 günlük sürenin uzatılabileceğini düşündüğünü de ifade etti.

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