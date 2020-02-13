Web TV Haber Kral mezarını bulan definecilere operasyon...Tarihi eserler ele geçirildi | Video

Kral mezarını bulan definecilere operasyon...Tarihi eserler ele geçirildi | Video

Kral mezarını bulan definecilere operasyon...Tarihi eserler ele geçirildi | Video
13.02.2020 | 11:09

Adana'da kral ve ailesinin mezarının olduğu öne sürüldüğü tepenin her tarafını kazan define avcıları bir vatandaşın ihbarı üzerine kaçarken polis gittiği olay yerinde aralarında kral tacı figürü de olan 26 eski para ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş polisi arayarak boş arazideki tepede bir kaç kişinin kazı yaptığı ihbarında bulundu. Vatandaş daha sonrada kendisi tepeye doğru gitti. Kazı yapan şahıslar vatandaşı görünce apar topar kazı yaptıkları alandan kaçtı. Bir süre sonra ise olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri geldi. Polis tepeye çıktığında iki noktanın açılarak içinin mağara gibi oyulduğunu fark etti. Ayrıca tepenin birçok yerinin kazıldığını tespit etti. Polis kazılan noktalardan birine girdiğinde mağara gibi açılan yerin iç tarafında da aşağı doğru kazıldığı ve merdiven ile aşağıya inildiğini gördü. Polis burada yaptığı çalışmada biri üzerinde kral tacı olan 26 parça eski para ele geçirdi. Polis zanlıların tepede kral ve ailesinin mezarı olduğu rivayeti üzerine kazı yaptığını öğrendi. Ayrıca tepe üzerinde kayaların üzerindeki çukurların her birinin de bir mezarı temsil ettiği buradan yola çıkarak define avcılarının kazı yaptığı öne sürüldü. Polis kazı yapılan alanı koruma altına alırken müze görevlilerinin alanda inceleme yapacağı öğrenildi.

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