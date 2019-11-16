Kültür ve Turizm Bakanlığından Dipsiz Göl açıklaması: Kurumasına neden olanlar görevden uzaklaştırıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümüşhane'de bulunan Dipsiz Göl'de gerçekleştirilen kazı çalışmalarının, gölün kurumasına neden olduğunu ve ilgililerin haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
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