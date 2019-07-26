Kurban Bayramı ziyareti için ülkelerine geçmek isteyen 2 binden fazla Suriyeli sınır kapılarına akın etti

Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelerek, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra Kilis Valiliğinin izni ile Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile Suriye'nin diğer şehirlerine gidiyor. Sabah saatlerinde Suriyelileri gönderme alanının önünde toplanan Suriyeli izdihama yol açtı.



Görevliler Suriyelileri guruplar halinde gönderiyor

Bir an önce ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler, kendi aralarında izdiham oluşturması üzerine görevliler, Suriyelileri guruplar halinde işlemlerini yaparak ülkelerine gönderiyor. Suriyeliler bir an önce giriş kapısından gönderme alanına girmek isteyince izdiham oluştururken, bazı çocuklar, kadınlar ile yaşlılar ezilme tehlikesi geçirdi, Suriyeliler kurban bayramı nedeniyle yakınlarına hediye olarak götürecekleri eşyaları taşımakta da zorluk çekti. Pasaport polisinin son kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle ülkelerine gidiyor.



2 bin Suriyeli bayram için ülkelerine gitti

Sabah saatleri itibariyle 2 bini Suriyeli kurman bayramını ülkesinde geçirmek için Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine geçiş yaptılar.

Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek, aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor. Polis, sınır kapısında izdiham yaşanmaması için tedbirler alıyor.