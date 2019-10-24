Küstah Fransız sunucuya terör dersi!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, bir Fransız haber kanalında katıldığı canlı yayında; verdiği cevaplarla gerçekleri çarpıtmaya çalışan Fransız sunucuyu susturdu. Türkiye'nin PKK/YPG'li teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı yalan ve iftiralarla karalamaya çalışan Fransız sunucunun çaresiz kalışı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'un verdiği cevaplar sosyal medyada da takdir topladı.
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