Web TV Haber Küstah Fransız sunucuya terör dersi!

Küstah Fransız sunucuya terör dersi!

24.10.2019 | 09:37

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, bir Fransız haber kanalında katıldığı canlı yayında; verdiği cevaplarla gerçekleri çarpıtmaya çalışan Fransız sunucuyu susturdu. Türkiye'nin PKK/YPG'li teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı yalan ve iftiralarla karalamaya çalışan Fransız sunucunun çaresiz kalışı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'un verdiği cevaplar sosyal medyada da takdir topladı.

İŞTE GÜVENLİ BÖLGENİN HARİTASI... DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU, CANLI YAYINDA AÇIKLADI!

CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ YILMAZ ATEŞ'TEN FETÖ'NÜN DENİZ BAYKAL'A DÜZENLEDİĞİ KASET OPERASYONU HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA!

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:50
Küstah Fransız sunucuya terör dersi! 24.10.2019 | 09:37
01:46
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'dan sahte MİT'çilere operasyon 24.10.2019 | 08:30
02:30
Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Rasulayn'da hayat normale dönüyor 23.10.2019 | 17:12
01:18
'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım' sözleriyle tepki toplayan Tunç Soyer'in ses kaydı ortaya çıktı! 23.10.2019 | 14:01
01:36
CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş’ten FETÖ itirafı! ‘’CHP, FETÖ’ye teslim oldu’’ 23.10.2019 | 13:51
05:39
İstanbul ve Marmara Bölgesi için deprem ve tsunami uyarısı! Depremde risk altındaki bölgeleri açıklandı... 23.10.2019 | 11:30
05:07
İşte Rusya ile varılan güvenli bölge mutabakatının detayları 23.10.2019 | 10:12
02:27
CHP eski Milletvekili Yılmaz Ateş'ten FETÖ'nün Deniz Baykal'a düzenlediği kaset operasyonu hakkında flaş açıklama! 23.10.2019 | 09:14
00:44
CHP eski Milletvekili Yılmaz Ateş'ten flaş FETÖ itirafı "Muhalefet dik dursaydı 15 Temmuz olmazdı!" 23.10.2019 | 09:13
07:02
Japon Deprem Uzmanı Moriwaki'den flaş büyük İstanbul depremi açıklaması: Beklenen depremin büyüklüğü... 22.10.2019 | 15:52
02:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesinden yeni görüntüler 22.10.2019 | 14:55
05:04
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Rusya'nın Soçi kentindeki tarihi görüşmesinden ilk görüntüler... 22.10.2019 | 13:31
02:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'nın Soçi kentine geldi 22.10.2019 | 13:09
01:52
CHP'li Sevigen'den CHP'ye eleştiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü 22.10.2019 | 11:53
08:12
ABD beslemesi PKK/YPG'li teröristler Suriye'de 400 petrol kuyusunu işgal etti! 22.10.2019 | 11:45
03:32
YPG/PKK'lı teröristler için geri sayımda son saatler! 22.10.2019 | 11:38
01:18
Konya merkezli 27 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı! 22.10.2019 | 10:46
03:38
Tel Abyad'ta PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı kilise de kurtarıldı 22.10.2019 | 10:31
16:40
Siyaset Bilimci Hüseyin Alptekin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu 21.10.2019 | 15:50
01:51
PKK/YPG'li teröristler kendilerin terk eden ABD'li askerleri böyle taşladı 21.10.2019 | 15:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN