Litvanya'da tatbikat sırasında NATO askerleri kayboldu! | Video

NATO askerleri gizlenme görevine çıktı, tatbikat bitti ancak 5 asker saklandıkları yerden çıkmadı. NATO Litvanya'da düzenlediği askeri tatbikata katılan 5 asker bitiş noktası olarak belirlenen bölgeye gelmedi. Askerleri aramak için polis, köpekler ve helikopterlerle devreye girdi. Arama çalışmalarını tatbikatın bir parçası sanarak gizlenmeye devam eden askerler 1 gün sonra ortaya çıktı.