Magazin gündeminde neler oldu? İşte ünlülerin Instagram paylaşımları | Video
Magazin gündeminin son 24 saatinde ünlülerin Instagram hesabından paylaştığı hikayeleri ve resimleri derledik. İşte Sinem Kobal, Yalın, Victoria Beckham, Yağmur Tanrısevsin, Tülin Şahin, Yüksel Rimer, Selin Yeninci, Songül Öden, Sibel Can'ın paylaşımları...
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