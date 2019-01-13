Makas atarken 2'si çocuk 3 kişiyi yaralayan sürücüyü vatandaşlar yumruklarıyla durdurdu!

Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi Ankara Yolu Üzeri, Sırameşeler Metro Civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen 16 SRZ 01 plakalı otomobil sürücüsü Ersel U. Ana cadde üzerinde makas atarak ilerlerken bir anda kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil aynı istikamette ki 16 S 0030 plakalı servis minibüsüne, daha sonra 16 AV 168 plakalı otomobile çarparak, ters yönde durabildi. Kazada 16 AV 168 plakalı otomobilde bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralılar Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



"Kazadan sonra yumruklar konuştu"

Kaza sonrasında sürücüler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, taraflar arasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Polis ekiplerinin biber gazı sıkarak ayırdığı kavga sonucu, alkollü olduğu iddia edilen sürücü Ersel U. ve aynı otomobildeki kardeşi Eyüp U. yaralandı. Güçlükle sakinleştirilen olayda, ağabey ve kardeşi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Kazadan dolayı Ankara Yolunda trafik yaklaşık 1 saat çift şeritten sağlanırken, kazada hasar gören otomobiller çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.