Manisa'da Muradiye sanayii bölgesinde fabrika yangını çıktı | Video
Manisa Sanayii Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Yangının haber verilmesinin ardından birçok itfaiye ekibi bölgeye akın ederek, yangına ilk müdaheleyi yapıyor. Yangınla ilgili can kaybı ve yaralı durumu henüz bilinmiyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor...
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