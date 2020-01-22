Manisa'daki deprem sonrası canlı yayında açıkladı: Başka depremler olacak mı?
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Manisa merkezli 5.4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. A Haber canlı yayınına bağlanan Dr. İsak Yılmaz, Ege Bölgesi'nin sürekli deprem yaşanan bir bölge olduğunu Manisa'da gerçekleşen depremin etki alanının daha geniş olacağını açıkladı. Depremin İstanbul, İzmir ve Aydın'da hissedildiğini ve devamında depremler olacağını aktardı.
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