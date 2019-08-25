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Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin’in Nusaybin-Kızıltepe karayolundan meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 yaralandı.

Alınan bilgilere kaza Nusaybin - Kızıltepe Karayolunda Artuklu'ya bağlı Tilkitepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mesut Tanak yönetimindeki 45 HA 1732 plakalı tır ile sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 06 RFF 74 plakalı otomobil ve 31 UH 794 plakalı tır zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonrası bölgeye Nusaybin, Artuklu ve Kızıltepe'den çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında Mesut Tanak (38) hayatını kaybederken yaralanan 3 kişi Nusaybin ve Kızıltepe Devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.


Kazada hayatını kaybeden Mesut Tanak'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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