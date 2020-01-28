Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem!
Muğla Marmaris'te deprem oldu! AFAD'ın verilerine göre saat 18:38'de Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 25 km derinlikte meydana geldi. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında saat 18.38'de 5.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 25 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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