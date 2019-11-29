Meclis'te gerilim! “Kemal Kılıçdaroğlu, özür dilemeli” / A Haber
CHP'yi sarsan "Külliye’ye giden CHP’li” skandalında düne damgasını vurdu. TBMM’de çıkan kavga, AK Parti'li vekiller, "haber yalan" çıktığı halde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dilemeye yanaşmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiliydi. AK Parti ve CHP sıraları arasındaki gerilim an be an büyüdü. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP kanadına sert sözlerle yüklendi. İşte o anlar….
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