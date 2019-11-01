Mehmetçik inlerine girdiği PKK/YPG'li teröristlerin bombalı tuzaklarını tek tek böyle etkisiz hale getiriyor
Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin tünellerine giren Mehmetçik PKK/YPG'li teröristlerin hain bombalı tuzaklarını tek tek etkisiz hale getiriyor.
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