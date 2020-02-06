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Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesinde köylere kadar sağlık hizmeti | Video

Mehmetçikten Barış Pınarı bölgesinde köylere kadar sağlık hizmeti | Video
06.02.2020 | 16:19

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Mehmetçiklerimizin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki tüm köylere ulaşarak yöre insanının sağlık ihtiyaçlarını çözüme kavuşturduğu anlara ait bir video paylaştı.

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