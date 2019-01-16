Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Mersin'de kuvvetli fırtına yıktı, geçti... Kızkalesi adeta savaş alanına döndü

Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezi sahilindeki balıkçı barınağındaki balıkçılar fırtına dolayısıyla zor anlar yaşadı. İlçeye bağlı tarihi ve turistik Kızkalesi sahili ise adeta savaş alanına döndü.

Erdemli'de dün gece saatlerinde başlayan, sabaha kadar şiddetini arttırarak sürdüren sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Balıkçı barınağında balıkçılar fırtına dolayısıyla uykusuz bir gece geçirdi. Balıkçılar teknelerinin batmaması için sürekli halatları kontrol ederek tedbir almaya çalıştı. İlçeye bağlı tarihi ve turistik Kızkalesi'nde ise fırtına sonrası sahil şeridinde adeta savaş alanını andıran görüntüler ortaya çıktı. Dev dalgalar tarafından sahile ve parklara vuran taşlar işletme ve otellerin giriş kapılarına kadar ulaştı. İlçede fırtına dolayısıyla vatandaşlar hoparlörlerden yapılan anonslarla sık sık uyarıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de kuvvetli fırtına yıktı, geçti... Kızkalesi adeta savaş alanına döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN