Hava durumu (12.02.2020) : Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Bugün hava nasıl olacak? | Video
Hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayınlandı. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun birçok kesiminde kar yağışı beklenirken yağışların, özellikle sabah 06:00 ve öğlen 12:00 saatleri arasında yurdun iç, batı ve doğu kesimlerde etkili olması bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle illerimizde okullar tatil edilirken, birçok ilçede kaymakamlık tarafından da tatil kararı verildi. Vatandaşlar, evden çıkmadan önce 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun da yanıtını araştırıyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Niğde,Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan birçok kesimde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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