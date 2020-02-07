Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu! İstanbul için uyarı! Bugün hava nasıl olacak ? | Video

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir İstanbul ve Türkiye genelinde yağacak olan şiddetli kar ile ilgili uyarılarda bulunuyordu. Dün öğle saatlerinden sonra yurt genelinde kar yağışları etkisini gösterirken, özellikle İstanbul’da aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışı görüldü. MGM, asıl uyarılarını bugün için yaparken, sıcaklıklarda ciddi azalmalar olacağını ve kar yağışlarının yurdun büyük bir kısmında etkili olacağını belirtti. Gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji, İstanbul'da beklenen kar yağışı konusunda saat verdi. Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale ve Manisa dışında kalan bütün bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.