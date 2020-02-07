Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu! İstanbul'a ne zaman kar yağacak? (7.02.2020) | Video

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir İstanbul ve Türkiye genelinde etkili olacak kar yağışı için uyarıda bulunuyordu. Sıcaklıkların azalacağını belirten MGM, özellikle İstanbul için kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Öte yandan yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale ve Manisa dışında kalan bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.