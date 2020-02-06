MHP 'Kılıçdaroğlu' raporunu tamamlayarak suç duyurusunda bulundu | Video

Milliyetçi Hareket Partisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. MHP, Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü propagandası yaptığı, suçu ve suçluyu övdüğü gibi gerekçelerle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.