MHP 'Kılıçdaroğlu' raporunu tamamlayarak suç duyurusunda bulundu | Video
Milliyetçi Hareket Partisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. MHP, Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü propagandası yaptığı, suçu ve suçluyu övdüğü gibi gerekçelerle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.
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