MHP'li Cemal Enginyurt'tan Meclis'te çarpıcı sözler
MHP Ordu milletvekiili Cemal Enginyurt Meclis'te yaptığı konuşmada Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Berat Albayrak Ordu'daki sözlerini "Albayrak 'Ekonomi kötü' diyen ekonomistlere terörist benzetmesinde bulundu” şeklinde çarpıtan algı operasyoncularına anlamlı sözlerle cevap verdi.
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