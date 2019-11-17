Millete küfreden, eş, anne ve kızlarına tecavüz edilmesini isteyen Mehmet Avcı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Gölcük'te toplumun bir kesiminin eş ve kızlarına çirkin hakaretlerde bulunan Mehmet Avcı yeniden yayınladığı videolar nedeniyle gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Avcı'nın yeni bir videosu daha ortaya çıkarak infial yarattı. İşte o görüntüler...

Gölcük'te toplumun bir kesiminin eş ve kızlarına çirkin hakaretlerde bulunan Mehmet Avcı yeniden yayınladığı videolar nedeniyle gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



Kocaeli'nde "Ne kadar Atatürkçü erkek varsa, Atatürkçü olmayanların karısını, kızını, anasını, bacısını..." şeklinde ağıza alınmayacak küfürler eden Mehmet Avcı'nın yeni bir videosu daha ortaya çıkarak infial yarattı. Avcı videoda 'sizi sallandıracağım' diyerek insanları alenen tehdit ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. TCK 216/1-Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme Suçundan Tutuklu olarak cezaevinde bulunan Mehmet Avcı'nın o görüntüleri: