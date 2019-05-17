Milletvekili Yüksel'i hüngür hüngür ağlatan açılış

25 Eylül 2017 yılında Meclisteki odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Gaziantep 27. Dönem Milletvekili Abdulkadir Yüksel'in oğlu AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Şahinbey ilçe Belediyesi tarafından Mavikent Mahallesi'nde yaptırılan babasının adının verildiği caminin açılışında gözyaşlarını tutamadı. Yüksel konuşmak için kürsüye çıktığında duygusal anlar yaşandı. Kelimeler boğazına düğümlenen yüksel, gözyaşlarına hakim olamadı.

Abdulkadir yüksel ile kısa zamanda çok güzel dostlukları olduğunu vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Abdulkadir Yüksel Allah rahmet eylesin çok değerli bir kardeşimizdi. Beraber haca gitmiştim. Hac arkadaşımdı. Buradaki bütün sevaplardan inşallah kendisi de hissedar olacak. Bu Mavikentte yapılan ikinci camimiz inşallah sayıları daha da artacak. Camimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Milletvekili Müslüm Yüksel babasının bu dünyada hoş bir sada bıraktığına inandıklarını belirterek, inşallah babasının isminin bu camide sonsuza dek yaşayacağını ifade etti. Yüksel gözyaşlarını tutamayarak daha fazla konuşamadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Allah bize vekilimizle cennete buluşmayı nasip etsin. Bizde sevgili oğluyla aynı duyguları paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül de, bu caminin hem bir ibadethane hem de bir vefanın simgesi olarak sonsuza dek devam edeceğini, bazı eserlerin varlıklarında çok anlam ifade etmemiş gibi görünür ancak yokluklarında onların eksikliklerini hissettiklerinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla Gaziantep'in eski milletvekili Abdulkadir Yüksel'in adını taşıyan camii dualarla açıldı.