Milletvekillerinden Başbuğ'a Fetö tepkisi! |Video

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, "Asıl FETÖ'nün amacına hizmet eden konu, sizin bu meclisin iradesiyle hükme bağlanmış bir yasal düzenlemeden dolayı, bu milletin iradesiyle seçilen milletvekillerini siyasi ayak tartışmasına çekmeniz, milletvekillerinin FETÖ ile bağlantılandırmanızdır." dedi..