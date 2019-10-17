Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması: Toplamda 637 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
Milli savunma bakanlığı yaptığı son dakika açıklaması ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve (SMO) Suriye Milli Ordusu'nun PKK/YPG'li teröristlere karşı başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının toplamda 637'ye ulaştığını sosyal medya hesabından paylaştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:05
00:15
YPG/PKK'nın insansız hava aracı düşürüldü 16.10.2019 | 17:54
06:42
00:20
Suriye Milli Ordusu’ndan yaralı teröriste insani müdahale 16.10.2019 | 16:43
03:14
9 aylık şehit Muhammed bebeğin anne ve babası o anları anlattı! 16.10.2019 | 11:11
01:01
ABD ve Rusya'nın aksine Türkiye'nin önceliği sivillerin güvenliği 16.10.2019 | 11:16
00:23
02:13
Suriye’de destan yazan Mehmetçik’e Erzincanlı öğrencilerden klipli destek 16.10.2019 | 09:27
00:51
03:27
Tur teknesine turist gibi bindiler, Yunanistan'a kaçarken yakalandılar 10.10.2019 | 18:17
03:32
Türkiye'nin Suriye operasyonundan YPG'den çok CHP rahatsız oldu! 07.10.2019 | 20:10
02:04
Suriye'ye yapılacak operasyon CHP'yi yine rahatsız etti! 07.10.2019 | 20:10
02:32
01:37
Skandal Suriye konferansını böyle savundu! 02.10.2019 | 20:26
43:48
AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar 02.10.2019 | 20:06
01:23
01:12
'Kürtçe şarkıya engelleme' iddiasına Batman Valiliğinden açıklama 29.09.2019 | 20:59
00:27
Deprem sırasında yapılmaması gerekenler! AFAD paylaştı... 29.09.2019 | 20:14
00:22
Depremden sonra ne yapmalı? AFAD paylaştı... 29.09.2019 | 20:14
00:31
Deprem öncesinde ne yapmalı? AFAD paylaştı... 29.09.2019 | 20:14