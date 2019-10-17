Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması: Toplamda 637 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Milli savunma bakanlığı yaptığı son dakika açıklaması ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve (SMO) Suriye Milli Ordusu'nun PKK/YPG'li teröristlere karşı başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının toplamda 637'ye ulaştığını sosyal medya hesabından paylaştı.