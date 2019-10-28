Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Rasulayn paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Mehmetçiklerimizin PKK/YPG'li teröristlerin kazdıkları tünellerdeki arama tarama faaliyetlerine ilişkin bir video paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, videoyu; "Rasulayn’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit etti." başlığı ve #MSB #TSK etiketleri ile Twitter hesabından paylaştı.