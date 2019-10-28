Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Rasulayn paylaşımı!
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Mehmetçiklerimizin PKK/YPG'li teröristlerin kazdıkları tünellerdeki arama tarama faaliyetlerine ilişkin bir video paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, videoyu; "Rasulayn’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit etti." başlığı ve #MSB #TSK etiketleri ile Twitter hesabından paylaştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Rasulayn paylaşımı! 28.10.2019 | 15:44
08:35
05:11
02:53
Dalaman ve Göcek ormanları küllerinden yeniden doğuyor 28.10.2019 | 13:35
03:40
İstanbul Maltepe'de temizlik işçilerinin eylemi devam ediyor 27.10.2019 | 13:18
03:41
02:32
00:22
CHP’li RTÜK üyesi Faruk Bildirici’nin makam aracı skandalı kamerada! 27.10.2019 | 11:34
02:04
İzmir’in göbeğindeki çöp dağları vatandaşları canından bezdirdi! 27.10.2019 | 11:03
01:26
01:23
01:48
Resulayn bölgesinde Mehmetçiklere hain saldırı 24.10.2019 | 17:12
00:58
01:52
03:50
Küstah Fransız sunucuya terör dersi! 24.10.2019 | 09:37
01:46
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'dan sahte MİT'çilere operasyon 24.10.2019 | 08:30
02:30
01:18
01:36