Web TV Haber Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Rasulayn paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Rasulayn paylaşımı!

28.10.2019 | 15:44

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Mehmetçiklerimizin PKK/YPG'li teröristlerin kazdıkları tünellerdeki arama tarama faaliyetlerine ilişkin bir video paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, videoyu; "Rasulayn’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit etti." başlığı ve #MSB #TSK etiketleri ile Twitter hesabından paylaştı.

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