Motosikletliler trafiği birbirine kattı! Makas attı tek teker üzerinde gittiler | Video

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir motosikletli araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Aynı kişi önündeki aracın yanlama yapması üzerine karşılık vermek için tek teker üstünde gitti. Başka bir gün ise uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' demesine rağmen durmayarak üzerine sürdü.