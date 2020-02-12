Motosikletlilerden "katil bariyer" isyanı | Video

Merter'de motosiklet kazasında sürüklenerek bariyere çarpan moto kurye Engin Ateş yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüleri ve moto kuryeler daha önce de pek çok motosiklet sürücüsünü hayattan koparan "katil bariyerler" olarak adlandırılan birçok bariyerin hala altının kapatılmadığını belirterek, yetkililerin bir an evvel harekete geçmesini istiyor.