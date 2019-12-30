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MSB: “Barış Pınarı Bölgesi’ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor.”

30.12.2019 | 23:50

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesi’ndeki Suriyeli çocukların okullarına geri dönmenin sevincini yaşadığını belirtti. Suriyeli çocuklar Türk askerine teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocukların okullarına geri dönmenin sevincini yaşadığını belirtti. Suriyeli çocuklar Türk askerine teşekkür etti.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor."

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