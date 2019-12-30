MSB: “Barış Pınarı Bölgesi’ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor.”
Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesi’ndeki Suriyeli çocukların okullarına geri dönmenin sevincini yaşadığını belirtti. Suriyeli çocuklar Türk askerine teşekkür etti.Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocukların okullarına geri dönmenin sevincini yaşadığını belirtti. Suriyeli çocuklar Türk askerine teşekkür etti.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
02:06
01:00
Resulayn'da bomba yüklü araç böyle imha edildi 27.12.2019 | 18:13
00:51
İşte yerli otomobilin yolda ilk görüntüsü! 26.12.2019 | 19:28
06:05
JAKEM’de eğitimi tamamlayan 62 köpek 31 ilde göreve başlayacak 26.12.2019 | 18:24
08:20
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, A Haber'de 26.12.2019 | 18:40
00:27
Bitlis’te iki adet EYP imha edildi 26.12.2019 | 18:24
12:54
Diyarbakır'da nöbet tutan bir anne daha evladına kavuştu! 26.12.2019 | 01:45
02:30
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde tepki çeken mülakat soruları 25.12.2019 | 23:18
03:17
CHP'deki çete kim? CHP'li Mehmet Sevigen'den flaş açıklamalar 25.12.2019 | 23:17
02:31
Bilal Erdoğan Kars’ta hedefi 12’den vurdu 25.12.2019 | 18:03
01:35
Yangınlara karşı bor madeninden 'jel' ürettiler 25.12.2019 | 16:52
05:56
CHP’ye sert eleştiri: “Kağıt üzerinde 6 okun 4’ünü kırmış” 24.12.2019 | 20:31
06:54
01:06
Rus savaş gemisi Azov Çanakkale Boğazı'ndan geçti 21.12.2019 | 18:02
02:09
Elazığ'da CHP kongresinde yumruklu kavga 21.12.2019 | 18:02
01:55
Resulayn’da çevre ve şehircilik hizmetleri başladı 20.12.2019 | 18:10
01:02
04:36
03:09
İBB önünde fayton eylemi 19.12.2019 | 18:24