MSB: “Pençe-1 ve Pençe 2 harekatlarında silah mühimmat ve malzemeler ele geçirildi”

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve Pençe 2 harekatları kapsamında terör örgütü PKK’ya ait silah, mühimmat ve malzemelerin ele geçirildiğini bildirdi.

Ele geçirilenler arasında ise 9 adet 5 kg bidonlara tuzaklanmış EYP, 8 adet mayın, 7 adet alfa fire, 5 adet pil bloğu, 1 adet 82 mm'lik UT-1 havan namlusu, bir av tüfeği ve küçük akü yer aldı. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar imha edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve Pençe 2 Harekâtı kapsamında komandolarımız, terör örgütü PKK'ya ait yeni silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirdi. Ele geçirilenler arasında; 9 adet 5 kg bidonlara tuzaklanmış EYP, 8 adet mayın, 7 adet alfa fire, 5 adet pil bloğu, 1 adet 82 mm.lik UT-1 havan namlusu, bir av tüfeği ve küçük akü yer aldı. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar imha edildi."