MSB'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekile klipli tepki: O mübarek bayrak işte bu bayrak! | Video
Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda, "Avrupa Parlamentosu’nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz!" denildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:18
08:03
Numan Kurtulmuş A Haber'e son gelişmeleri değerlendirdi | Video 30.01.2020 | 21:40
07:49
Depremlerin sık yaşanması neyin habercisi? 30.01.2020 | 00:58
13:22
AFAD Başkanı açıkladı... Afet eylem planının detayları neler? 29.01.2020 | 22:46
08:31
02:16
01:44
Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasına neler koyulur? 28.01.2020 | 20:32
01:23
Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem! 28.01.2020 | 19:18
00:35
Kırkağaç depremi Sındırgı'da paniğe neden oldu...O anlar kamerada 28.01.2020 | 18:28
04:20
01:18
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız 25.01.2020 | 08:36
24:31
Elazığ'daki şiddetli depremin ardından bakanlardan önemli açıklamalar 25.01.2020 | 02:07
04:33
03:37
Süleyman Soylu'dan deprem sonrası ilk açıklamalar 24.01.2020 | 22:12
01:06
Hulusi Akar'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama 24.01.2020 | 21:42
03:30
CHP ve FETÖ'den algı operasyonu! A Haber'i hedef aldılar 23.01.2020 | 20:28
11:52
05:15
Berlin Konferansı'na dünyanın bakış açısı nasıl oldu? 23.01.2020 | 18:37
03:29
01:03
Manisa'daki 5,4'lük deprem anları kamerada! 22.01.2020 | 23:13