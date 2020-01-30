Web TV Haber MSB'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekile klipli tepki: O mübarek bayrak işte bu bayrak! | Video

MSB'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekile klipli tepki: O mübarek bayrak işte bu bayrak! | Video

MSB'den Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekile klipli tepki: O mübarek bayrak işte bu bayrak! | Video
30.01.2020 | 22:36

Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda, "Avrupa Parlamentosu’nda kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz!" denildi.

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