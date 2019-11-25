Muş ve Kuzey Irak'ta 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı ise, Muş'ta 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.