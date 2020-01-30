Web TV Haber Numan Kurtulmuş A Haber'e son gelişmeleri değerlendirdi | Video

Numan Kurtulmuş A Haber'e son gelişmeleri değerlendirdi | Video

Numan Kurtulmuş A Haber'e son gelişmeleri değerlendirdi | Video
30.01.2020 | 21:40

Yunan ırkçı parti Altın Şafak’ın milletvekili Loannis Lagos, Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yaptığı esnada kürsüde Türk bayrağını yırtarak büyük bir provokasyona imza attı. Bu durumu ve Dünya’da ki son gelişmeleri AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber’e değerlendirdi.

"UNUTTULARSA GEÇMİŞTE ALDIKLARI DERSLERİ HATIRLAMALARINI İSTERİM"
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yunan ırkçı parti milletvekiline yönelik: "Bu yalnızca terbiyesizlik değil, büyük bir ahlaksızlık ve saygısızlıktır. Bunun karşılıksız kalmaması lazım, Avrupa Parlamentosunun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekir. Bu şarlatana haddi bildirilmelidir. Bu şarlatan adam herhalde şunu bilmiyor, milletimiz için bayrak vatanımızı sembolize eden sadece bir kağıt bir bez parçası değildir. Özgürlüğümüzü, inançlarımızı temsil eden bir göstergedir ve ona karşı yapılmış en ufak bir hareketi bütün vatanımıza yapılmış bir saldırı olarak kabul ederiz ve bunun gereğini yerine getiririz. Unuttularsa eski dönemlerde aldıkları dersleri hatırlamalarını isterim. Türkiye aklına esen sıradan bir adamın ders vereceği bir ülke değildir. Bunu da herkesin anlaması gerekir.

Kurtulmuş ABD Başkanının sözde barış planını ise şöyle değerlendirdi: "Bu bir sınavdır, buna ses çıkarmayan herkes bu planı yapanlar kadar suçlu olur. Buna ek olarak İdlib'de son günlerde yaşananlar tamamen insanlık dışıdır. Herhalde ne Ruslar ne de rejim 4 milyona yakın insanın barındığı İdlib'de ki bütün insanları tek tek öldürmek gibi bir siyaset izlemiyorlardır."

Elazığ depreminde bütün ülkenin birlik olduğunu belirten Kurtulmuş: "Deprem anından itibaren bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız üzerine düşen bütün sorumluluklarını başarıyla yerine getirdiler. Sivil toplu kuruluşlarımızın, belediyelerimiz çok büyük bir fedakarlıkla çalıştılar. Hepsinden Allah razı olsun." İfadesinde bulundu.

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