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Öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından vahşice öldürülen Ceren Damar Şenel'in düğün görüntüleri duygulandırdı

Ankara'da 5 gün önce öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından polis emeklisi babasının silahlı önce vurulan sonra bıçaklanarak öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in (27) sosyal medyada paylaşılan düğün görüntüsü duygulandırdı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, sınavda kendisini kopya çekerken yakalayan araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i, fakülte binasındaki odasında bıçaklayarak ve tabanca ile ateş ederek öldürdü. Büyük tepki çeken olay sonrası Ceren Damar Şenel gözyaşları içerisinde toprağa verildi, cinayet zanlısı Hasan İsmail Hikmet ise tutuklandı.


Ceren Damar Şenel'in, yaklaşık 3 ay önceki düğününde çekilen görünüleri ortaya çıktı. Arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ceren Damar Şenel'in, Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat olarak görev yapan eşi Levent Şenel ile birlikte el ele tutuşarak alkışlar eşliğinde alana geldikleri görüldü. Görüntüler izleyenlerin yüreğini burktu, çok sayıda kişi yaptıkları yorumda üzüntülerini dile getirdi.

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Öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından vahşice öldürülen Ceren Damar Şenel'in düğün görüntüleri duygulandırdı
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