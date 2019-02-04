Okulların ilk gününde servis araçları denetlendi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri Beşiktaş'ta, okulların açılmasıyla birlikte İstanbul trafiğinde yerini alan okul servislerini denetledi. 2018 - 2019 Eğitim Öğretim yılının ikinci yarısının başlamasıyla birlikte bu sabah servis araçları İstanbul trafiğinde yerini aldı. Çok sayıda servis aracının aynı anlarda trafiğe çıkması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Öte yandan, Beşiktaş'ta trafik polisleri servis araçlarına yönelik uygulama yaptı. Servis araçlarını durdurarak evrak kontrolü yapan ekipler araçlarda aramalar gerçekleştirdi. Polis ekipleri, kriterlere uymayan servis sürücülerine ceza işlemi uygulandı.



Servis şoförleri bu uygulamalardan memnun olduklarını söyledi.