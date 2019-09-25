Olay yerinden ilk görüntüler! Çevik kuvvet ekiplerini taşıyan otobüse saldırı düzenlendi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 yaralı olduğu açıklandı. Saldırıda yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

ADANA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA: YARALILAR VAR

Adana'da polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sıranda el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.