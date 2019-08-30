Oruç Reis Çanakkale Boğazı'ndan böyle geçti

İstanbul'dan Mersin'in Taşucu Limanı'na doğru yola çıkan 86 metre uzunluğunda Oruç Reis gemisi, önceki akşam Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Oruç Reis gemimiz, arkasına milletimizin desteğini alarak Akdeniz'e indi. Çanakkale'deki şehitlerimizi selamlayan gemimize ve personelimize bu milli görevde başarılar dilerim" notuyla Akdeniz'de sismik araştırmalar yapmak için yola çıkan Oruç Reis'in boğazdan geçiş görüntülerini resmi twitter hesabı üzerinden paylaştı.