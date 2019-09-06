Otizmli çocukların ailelerini isyan ettiren görüntüler tepki çekti!

"35 BİN TL KARŞILIĞINDA TEDAVİ ETTİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Uzmanlar otizmin bilinen bir tedavisinin olmadığını belirtiyor. Ailelerin çaresizliğini kullanmak isteyen bir kişi, otizm, diyabet ve çölyak hastalıklarını kendi bulduğu tedavi yöntemi ile bitirdiğini iddia ederek bir çok ilde ev ev dolaşıyor. "Y.C.J U." adıyla paylaşımlar yapan bu kişinin sözde tedavisi sırasında çekilen görüntülere ise tepki yağdı.



Otizmli bir çocuk annesi Filiz Doğru da söz konusu videolardan biri ile sosyal paylaşım sitesinde karşılaşınca, Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundu. Doğru, "Sosyal paylaşım sitesinde otizm grubunda bir çocuğun videosunu gördüm. 5 kişi çullanmış, ağzına havlu tıkanmış ve çocuğun üzerine bastırarak damar yolu açtıklarını gördüm. Videoyu kim gönderdi diye sorguladım. Bir umut taciri daha çıktı karşımıza. Bu umut taciri, otizmi bitirdiğine dair aileleri kandırarak, köylerde demeç vererek, 'diyabeti, otizmi ben bitirdim' diyor. Bu kişiye ulaştım, telefonda görüşme yaptım. 'Doktorların yazdığı ilaçları ben yapıyorum. Diyabeti ve otizmi ben bitirdim' gibi iddialarda bulundu. 'Nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz ?' dedim. Serum veriyorum, ilaç veriyorum dedi. 'Doktor musunuz?' dedim. 'Hayır' dedi. 'Eğer doktorculuk oynayacaksanız beni aramayın' şeklinde konuştu. Bu ilaçları nasıl veriyorsunuz dediğimde, 35 bin TL karşılığında 1 sene boyunca çocuğun durumuna göre verdiğini söyledi ve ağır vakaları seçtiğini söyledi. Buna istinaden ben sağlık bakanlığına durumu bildirdim" dedi.