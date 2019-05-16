Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Otomobilin kaputunda yolculuk az kalsın canından edecekti

Karaman’da otomobilin kaputunun üzerinde yolculuk yapan kişi, sürücünün ani fren yapması sonucu yere düşerek yaralandı.

Olay, Yunusken Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaşı E.Z'nin kullandığı 70 AL 826 plakalı otomobilin kaputunun üzerine oturan D.A., böyle seyahat etmeye başladı. Sürücü E.Z., Ticaret ve Sanayi Odası yanına geldiğinde durmak için ani fren yaptı. Bunun üzerine otomobilin kaputunun üzerinde bulunan arkadaşı D.A. ise dengesini kaybederek yere düştü. Başını asfalt zemine çarpması sonucu yaralanan D.A, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Sürücü E.Z, polis tarafından ifadesi alınmak üzere Yunus Emre Polis Merkezine götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobilin kaputunda yolculuk az kalsın canından edecekti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN