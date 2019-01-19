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Oyun CD'lerini çalarken güvenlik kamerasına böyle yakalandı

Tekirdağ'da kimliği belirsiz bir kişinin girdiği iş yerinden oyun CD'si çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'da kitap, CD satan bir mağazaya müşteri gibi giren kişi, bir süre reyonların arasında gezindi. Etrafı kolaçan eden kişi, çevresinde kimsenin olmadığını görüp, 6 oyun CD'sini yanında getirdiği folyo ile kaplı olduğu tahmin edilen çantaya koydu. İş yeri çalışanları mesai bitiminde sayım yaparken, CD'lerin eksik olduğunu fark edince güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Hırsızlığı tespit eden çalışanlar polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, görüntüleri izleyih şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Oyun CD'lerini çalarken güvenlik kamerasına böyle yakalandı
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