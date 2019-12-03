Özel Harekat Polisinden Nefes Kesen Tatbikat!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 376 polisin katılımıyla eğitim tatbikatı yaptı. Sarıyer Adile Sadullah Mermerci Polis Okulu'ndaki eğitim tatbikatını İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da takip etti. Nefes kesen tatbikat havadan da görüntülendi.