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Özel Harekat Polislerinden nefes kesen tatbikat

03.01.2020 | 18:31

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, nefes kesen bir tatbikata imza attı. Tatbikatta ulaşım araçlarının kaçırılması işlenerek tehlike başarılı bir şekilde bertaraf edildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci'nin de katılımıyla kurtarma tatbikatı yaptı. "Ulaştırma Araçlarının Kaçırılması" tatbikatı adı altında Özel Harekat Şube Müdürlüğü koordinesinde ulaşım araçlarının kaçırılması olaylarında tehlikenin bertaraf edilmesi, sanıkların yakalanması, rehinelerin kurtarılması ve kamuoyunda infialin giderilmesine hazırlık olmak üzere hazırlanan planda belirtilen müdahale yöntemlerinin tatbiki amacıyla, ulaştırma araçlarının kaçırılmasına karşı alınacak tedbirler doğrultusunda gerçekleştirildi. Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne ait açık atış poligonunda İl Emniyet Müdürü Necati Denizci'nin de katılımlarıyla "Ulaştırma Araçlarının Kaçırılması" tatbikatını başarılı bir şekilde yaptı. Tatbikat gereği otobüste bulunan rehineler kurtarılarak, suçlularda başarılı bir şekilde yakalandı.

Tatbikatın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Özel Harekat Polislerini gerçekleştirdikleri başarılı tatbikat için tebrik etti.

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