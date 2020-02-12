Web TV Haber Pazar-Hemşin yolunda heyelan! Toprak kayması böyle görüntülendi | Video

Pazar-Hemşin yolunda heyelan! Toprak kayması böyle görüntülendi | Video

Pazar-Hemşin yolunda heyelan! Toprak kayması böyle görüntülendi | Video
12.02.2020 | 15:33

Rize'de Pazar- Hemşin karayolunda heyelan meydana geldi. Ulaşımda kısa süre aksamalar yaşandı. Pazar-Hemşin karayolunda meydana gelen olayda o anları bir vatandaş kayda aldı.

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