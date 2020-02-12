Pegasus uçağının kaptan pilotu hava'da bilincini kaybetti! | Video

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasının ihmaller zincirleri aydınlatılmadan Pegasus ile ilgili bir skandal haber daha geldi. Pegasus Hava Yolları'na ait Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunu yapan Boeing 737-82R tipi uçağın kaptan pilotu, saat 10.40'ta Viyana'dan kalkış yaptıktan hemen sonra bilincini kaybetti. Uçakta korku dolu anlar yaşanırken devreye ikinci pilot girdi. Pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Kule ekibi ile kurduğu bağlantı ile saat 14:35’de uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na indirmeyi başardı. Uçağın havadaki korku dolu anları pistteki amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. 5 Şubat'ta meydana gelen uçak kazasında da 183 kişiyi taşıyan Pegasus'a ait uçak pistten çıkmıştı. Üç parçaya ayrılan uçakta üç kişi hayatını kaybetmişti.