Web TV Haber Pendik'te küçük Hiranur'un silahla yaralanması davasında gerekçeli karar açıklandı | Video

Pendik'te küçük Hiranur'un silahla yaralanması davasında gerekçeli karar açıklandı | Video

Pendik'te küçük Hiranur'un silahla yaralanması davasında gerekçeli karar açıklandı | Video
12.02.2020 | 12:09

Olayda kullanılan silahın kuş öldürmeye elverişli olduğu, daha büyük canlıları öldürmeye elverişli olmadığı, bu nedenle suçun kasten öldürme suçu kapsamında olmadığı, kasten yaralama suçu kapsamında kaldığı belirtildi. Parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ı gürültü yaptığı gerekçesi ile silahla yaralayan Barış Balcı'nın, kasten yaralama suçundan aldığı 3 yıl 9 aylık hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda olayda kullanılan silahın kuş öldürmeye elverişli olduğu, daha büyük canlıları öldürmeye elverişli olmadığı, bu nedenle suçun kasten öldürme suçu kapsamında olmadığı, kasten yaralama suçu kapsamında kaldığı belirtildi. Pendik'te 20 Ağustos 2018 tarihinde parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ı silahla yaraladığı gerekçesi ile Barış Balcı'yı, kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptıran İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını yazdı.

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