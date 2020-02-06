Web TV Haber Petrol fiyatlarında koronavirüs etkisi! | Video

Petrol fiyatlarında koronavirüs etkisi! | Video

Petrol fiyatlarında koronavirüs etkisi! | Video
06.02.2020 | 15:57

Koronavirüs, petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin’in talep azaltmasıyla fiyatlarda geri çekilme yaşandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Petrol fiyatlarında koronavirüs etkisi! | Video 04:19
Petrol fiyatlarında koronavirüs etkisi! | Video 06.02.2020 | 15:57
Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu | Video 00:43
Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu | Video 06.02.2020 | 15:42
Ordu'da fırtına çatıları uçurdu; ilçelerde okullar tatil edildi | Video 00:57
Ordu'da fırtına çatıları uçurdu; ilçelerde okullar tatil edildi | Video 06.02.2020 | 15:44
Son dakika! Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçağı kazası öncesi diğer pilotlarla kule arasındaki konuşma ses kayıtları ortaya çıktı | Video 00:54
Son dakika! Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçağı kazası öncesi diğer pilotlarla kule arasındaki konuşma ses kayıtları ortaya çıktı | Video 06.02.2020 | 15:33
Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçağı kazasından sağ kurtulan yolcu o anları anlattı | Video 04:38
Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçağı kazasından sağ kurtulan yolcu o anları anlattı | Video 06.02.2020 | 15:28
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'la ilgili açıklama | Video 30:44
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'la ilgili açıklama | Video 06.02.2020 | 15:14
MHP 'Kılıçdaroğlu' raporunu tamamlayarak suç duyurusunda bulundu | Video 01:35
MHP 'Kılıçdaroğlu' raporunu tamamlayarak suç duyurusunda bulundu | Video 06.02.2020 | 15:09
Uçak kazasından sağ kurtulan yolcu o anları A Haber’e anlattı | Video 04:38
Uçak kazasından sağ kurtulan yolcu o anları A Haber’e anlattı | Video 06.02.2020 | 14:57
Düzce'de iki yaşındaki çocuğa şiddet! | Video 01:15
Düzce'de iki yaşındaki çocuğa şiddet! | Video 06.02.2020 | 15:02
Seda Akgül'den Hakan Ural'a cevap: Acilen kanıtlanmasını istiyorum | Video 01:00
Seda Akgül'den Hakan Ural'a cevap: Acilen kanıtlanmasını istiyorum | Video 06.02.2020 | 14:34
2020 yılı YKS başvuruları bugün başlıyor! Sınav ücreti ne kadar olacak? | Video 00:42
2020 yılı YKS başvuruları bugün başlıyor! Sınav ücreti ne kadar olacak? | Video 06.02.2020 | 14:31
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Sabrımızın sınırı var karşılık verdik | Video 02:07
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: "Sabrımızın sınırı var karşılık verdik" | Video 06.02.2020 | 14:24
Şehitten geriye 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler kaldı | Video 00:31
Şehitten geriye 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler kaldı | Video 06.02.2020 | 14:22
Hakkari şehitlerine veda! | Video 01:13
Hakkari şehitlerine veda! | Video 06.02.2020 | 14:21
İstanbul için son dakika kar yağışı açıklaması! Meteoroloji saat verip uyarmıştı; İstanbul'a kar yağacak mı? | Video 02:29
İstanbul için son dakika kar yağışı açıklaması! Meteoroloji saat verip uyarmıştı; İstanbul'a kar yağacak mı? | Video 06.02.2020 | 14:19
Uçak kazasında acil durum kapıları neden açılmadı? | Video 03:52
Uçak kazasında acil durum kapıları neden açılmadı? | Video 06.02.2020 | 14:16
Son dakika! Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçağı kazasında yaşanan dehşet anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:50
Son dakika! Sabiha Gökçen'deki Pegasus uçağı kazasında yaşanan dehşet anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.02.2020 | 13:39
Son dakika! Pegasus Genel Müdürü'nden Sabiha Gökçen'deki uçak kazası ile ilgili canlı yayında flaş açıklama | Video 08:56
Son dakika! Pegasus Genel Müdürü'nden Sabiha Gökçen'deki uçak kazası ile ilgili canlı yayında flaş açıklama | Video 06.02.2020 | 13:32
Manisa'da Muradiye sanayii bölgesinde fabrika yangını çıktı | Video 01:05
Manisa'da Muradiye sanayii bölgesinde fabrika yangını çıktı | Video 06.02.2020 | 12:48
Diş hekimi kadın öldü; eşi işi çıkınca uçak kazasından kurtuldu | Video 01:39
Diş hekimi kadın öldü; eşi işi çıkınca uçak kazasından kurtuldu | Video 06.02.2020 | 12:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN