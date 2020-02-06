Petrol fiyatlarında koronavirüs etkisi! | Video
Koronavirüs, petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin’in talep azaltmasıyla fiyatlarda geri çekilme yaşandı.
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